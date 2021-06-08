Наконец 7 июня 2021 года на сайте Китайского национального космического управления появились высококачественные фотографии района посадки марсохода. Фотографии были сделаны автоматической межпланетной станцией Tianwen-1 2 июня 2021 года.

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Так выглядела поверхность Марса до посадки спусковой платформы с марсоходом Zhurong / Фото CNSA

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Поверхность Марса после посадки спусковой платформы с марсоходом Zhurong / Фото CNSA

Что видно на фотографиях

Слева внизу видно небольшое белое пятно. Это теплозащитный экран спускаемого аппарата.

Выше и справа – отстреленный парашют и задняя крышка спускаемого аппарата.

Большое пятно выше парашюта – место посадки.

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Место посадки Zhurong / Фото CNSA

Почему на месте посадки такое большое черно-белое пятно

Если увеличить место посадки, то станет видно две точки. Сверху – спускаемый аппарат. Ниже возле него – марсоход Zhurong.

Темная зона вокруг посадочной платформы образовалась в результате работы двигателей при посадке. Симметричные яркие полосы в направлении с севера на юг от посадочной платформы образовались от мелкой пыли, когда посадочная платформа сливала остатки топлива после приземления.

Все научные приборы и устройства на борту марсохода были включены для сбора данных.

Глядя на фотографию, может кажется, что марсоход не шевелился после спуска на поверхность 22 мая 2021 года, ведь он так и стоит рядом с платформой. Но это, скорее всего, не так. На сайте CNSA отмечается, что Zhurong таки двигался.

По состоянию на 6 июня марсоход Zhurong работал на поверхности Марса в течение 23 марсианских дней, осуществляя исследования окружающей среды, перемещение поверхностью и проводил научные исследования,

– отмечает Китайское национальное космическое управление.