Согласно отчету официального информационного агентства KCNA, вспышка болезни, вызвавшая 4,7 миллиона "лихорадок", началась после того, как "18-летний солдат, по фамилии Ким, и пятилетний ребенок, по фамилии Ви, контактировали с инопланетянами на холме возле казарм и жилых кварталов в районе ИФО в начале апреля", после чего тесты на коронавирус у обоих оказались положительными.

Интересно Северная Корея ворует криптовалюту на государственном уровне: ООН знает, на что тратят эти деньги

Инопланетяне в КНДР

Подробный эпидемиологический анализ якобы показывает, что эти два случая связаны со всей последующей вспышкой в стране. Вместе с тем все случаи "лихорадок", фиксировавшиеся до середины апреля "были вызваны другими заболеваниями". В отчете не было никакой информации о том, как чиновники пришли к такому выводу.

Официальные лица Северной Кореи обнародовали указания, подчеркивая "необходимость внимательной борьбы с инопланетными существами, прилетающими с ветром и другими климатическими явлениями и воздушными шарами в районах вдоль линии разграничения и границ". Поэтому эксперты, специализирующиеся на изучении КНДР, предполагают, что отчет – лишь попытка переложить вину за вспышку и вызвать страх и ненависть к Южной Корее, откуда десятилетиями активисты и северокорейские перебежчики запускали воздушные шары с открытками, помощью и другими предметами через границу.