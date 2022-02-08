За последние два года хакеры из КНДР похитили криптовалюты почти на 500 миллионов долларов, причем 400 миллионов приходятся лишь на 2021 год – аппетиты страны растут. В целом же страна ответственна за 2 миллиарда потерянных биржами долларов.

Интересно Хакер развернул кампанию мести Северной Корее: год назад кто-то из страны пытался его взломать

На что тратят украденные средства

Северокорейские хакеры взломали как минимум три криптовалютные биржи в Северной Америке, Европе и Азии.

Авторы отчета ООН ссылаются на расследование компании Chainalysis, которая предоставила конкретные цифры по похищенным суммам.

Эти деньги, по данным Совета Безопасности ООН, идут на финансирование ракетных программ — ядерных испытаний и запуск баллистических орудий массового уничтожения.

Несмотря на санкции со стороны США и других государств, КНДР продолжает развитие ядерной инфраструктуры.

Предполагают, что страна могла тайно возобновить работу ядерного реактора в Йонбене и производит плутоний из отработанного топлива.

Пхеньян также продолжает поиск необходимых для ядерной программы материалов и технологий за рубежом, в том числе с помощью кибератак и проведении совместных научных исследований.

Результаты расследования передали в Комиссию ООН, которая занимается санкциями в отношении Северной Кореи. Наблюдатели за санкциями ранее заявили, что Пхеньян "заметно ускорил" испытания ракет.