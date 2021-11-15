Инициатива предполагает запуск виртуальной версии города, попасть в который сможет любой житель планеты с помощью компьютера или VR-очков. Метаверс Сеула – это не развлекательный проект, вроде игровых VR-площадок, а часть южнокорейского плана по реорганизации экономики на фоне пандемии.

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Что будет в метаверсе виртуального Сеула

Разработка цифровой реальности включает экономические, культурные, туристические, образовательные и гражданские услуги, которые начнут разворачиваться со следующего года. При этом первые структуры Metaverse Seoul начнут работать уже в конце этого года.

Пилотная программа будет представлена в виде виртуального колокола на колокольне Босингак. По традиции в этот колокол звонят только в полночь накануне Нового года, но на этот раз он звонит дважды одновременно – в реальном мире и в виртуальной копии исторического здания. Мероприятие ознаменует старт нового календарного года и официальный запуск Metaverse Seoul.

Позже правительство города начнет сотрудничать с частным сектором, который поможет оцифровать реальные услуги для поддержки бизнеса и потребителей через виртуальную реальность.

Регуляторы построят виртуальную мэрию, лабораторию для создания новых финансовых технологий, копию инвестиционного фонда Invest Seoul, а также кампусный город Сеула.

Все структуры будут работать на государственном уровне — жители смогут обратиться к политикам по беспокоящим их вопросам и решить их, не выходя из дома.

Как метаверс поможет проводить культурные события

В 2023 году SMG откроет виртуальный центр общественных услуг – "Metaverse 120 Center". Чиновники будут общаться с посетителями центра в виде аватаров, предоставляя консультации, которые ранее были доступны только через центр мэрии Сеула.

Основные туристические достопримечательности Сеула, такие как площадь Кванхвамун, дворец Токсугун и рынок Намдэмун, также будут представлены через "виртуальную туристическую зону". В течение двух лет ключевые мероприятия города, например Праздник фонарей, начнут проводить в Метавселенной – доступ к ним можно будет получить из любой точки планеты.

Более того, метавселенная поможет Южной Корее в процессе воспроизводства культурного наследия – ворота Донуймун, одни из городских ворот в столицу, разрушенные в 1915 году, будут перенесены в виртуальное пространство в своем первоначальном виде.

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Интересно! Параллельно с туристическими мероприятиями SMG будет разрабатывать услуги для социально уязвимых слоев населения. Системы смешанной реальности (XR) помогут людям с ограниченными возможностями получить медицинские и психологические консультации, а также позволят попасть в те места, которые ранее были недоступны для инвалидов.