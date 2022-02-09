Сети спутников Starlink нанесен геомагнитный удар: часть аппаратов навсегда потеряна

SpaceX получила серьезный удар по спутникам Starlink, которые обеспечивают доступ к интернету. Пострадали несколько десятков аппаратов, только что выведенных на орбиту.

3 февраля компания Илона Маска SpaceX запустила космический корабль Falcon 9. На его борту были 49 спутников для Starlink. Их планировали запустить на околоземную орбиту, на расстоянии около 200 километров от Земли. Однако все пошло не по плану.

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Что случилось со спутниками

Falcon 9 успешно справился с задачей и все 49 спутников были запущены и даже успели осуществить первые тестовые маневры.

Такие полеты на низких орбитах необходимы, чтобы проверить исправность систем. Если что-то идет не так и спутник не проходит начальную проверку системы, он быстро будет выведен через атмосферное сопротивление.

На следующий день команда столкнулась с проблемой: в игру вступила масштабная геомагнитная буря.

Такие штормы влияют на температуру и плотность атмосферы на малых высотах, где и проходят орбиты спутников Starlink.

Как говорят в компании, буря оказалась значительно сильнее, чем обычно, и это не дало времени на адаптацию и избежание опасности .

. Скорость нарастания и интенсивность шторма привели к увеличению сопротивления атмосферы на 50 процентов по сравнению с предыдущими запусками.

Аппараты были введены в безопасный режим работы и развернуты под углом, как лист бумаги, чтобы минимизировать сопротивление.

Однако, как показал дальнейший анализ, все эти меры не помогли.

После бури спутники не смогли выйти из Безопасного режима, чтобы подняться на заданные ранее позиции.

Маск заверил, что космического мусора в результате этой аварии не станет больше, поскольку угрозы столкновения с другими объектами на орбите нет. Кроме того, спутники Starlink созданы таким образом, чтобы полностью разрушаться и сгорать при чрезвычайных ситуациях. SpaceX также гарантирует, что ни одна запчасть спутников не долетит до поверхности Земли, а значит бояться нечего.

Ситуация несколько замедлит развитие сети Starlink, но на ее работу никак не повлияет. Сегодня на орбите находится уже около 2 000 аппаратов, которые обеспечивают устойчивую работу спутникового интернета в тех регионах, где Starlink функционирует.