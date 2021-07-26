В сети продают 3,8 миллиарда номеров с Clubhouse – даже тех, кто им не пользуется

На хакерских форумах выставили на продажу базу данных Clubhouse, которая включает в себя более 3,8 миллиарда телефонных номеров пользователей сервиса и людей из списков их контактов. Продавец утверждает, что, даже если вы никогда не устанавливали приложение, номер, вероятно, уже скомпрометирован.

Clubhouse в режиме реального времени синхронизируется со списком контактов пользователя, загружая данные в свою базу. При этом каждому номеру присваивается рейтинг в соответствии с количеством пользователей сервиса, у которых в телефонной книге записан этот конкретный номер.

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Clubhouse и нарушения закона

Но речь идет не только о номерах пользователей Clubhouse, но и их списков контактов – эти данные также якобы синхронизировались с сервисом. В базе есть номера мобильных телефонов, стационарных домашних телефонов, как простых пользователей, так и компаний. Таким образом, если вы даже никогда не слышали о Clubhouse, ваш телефонный номер может оказаться известен злоумышленникам и мошенникам.

Согласно постановлению Евросоюза GDPR (Генеральный регламент по защите данных), сбор информации о людях, которые не являются пользователями сервиса, запрещен. Таким образом, если подтвердится, что Clubhouse прямо нарушает один из ключевых принципов закона, компанию ждут санкционные меры, в том числе и удаление приложений с App Store и Google Play.

В качестве доказательства наличия у себя базы, продавец опубликовал часть данных пользователей Clubhouse, которая включает 83,5 миллиона телефонных номеров из Японии. Он хочет продать утечку только одному человеку и планирует в день 23-летия Google, 4 сентября 2021, организовать частный аукцион.