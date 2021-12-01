В сети показали прозрачные наушники AirPods от Apple

Джулио Зомпетти, который и ранее делился фотографиями разнообразных устройств, опубликовал на своей странице в Twitter изображение наушников AirPods в прозрачном корпусе. Что это – будущая модель или неудачный концепт?

На фото можно увидеть Apple AirPods первого или второго поколения в прозрачном пластиковом корпусе, который позволяет разглядеть все, что внутри. Концепция очень похожа на беспроводные наушники Nothing Ear, которые также имеют прозрачную конструкцию. Компания Nothing бывшего основателя OnePlus Карла Пея начала продавать их ранее в этом году.

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Прозрачные устройства Apple

Выяснилось, что представленные модели являются всего лишь прототипами, которые так и не увидели мир. По крайней мере так думает сам автор публикации Джулио Зомпетти.

Каких-либо деталей о них нет. Обычно такие прототипы используются для внутреннего тестирования. Вполне возможно, что Apple в свое время рассматривала такой вариант для финального дизайна, но отказалась.

В отдельной публикации Зомпетти показал зарядное устройство, тоже выполненное в полностью прозрачном корпусе:

Этот прототип мощностью в 29 ватт должен был работать с 12-дюймовым MacBook, но зарядное устройство было снято с производства и заменено адаптером на 30 ватт.

Джулио Зомпетти, как указано на его странице, является коллекционером редких устройств Apple. Среди них в свое время были умные часы Apple Watch Series 3 с дополнительными разъемами, оригинальный iPad с двумя 30-контактными портами, прототип iPhone 12 Pro и iPod Touch третьего поколения с дополнительным разъемом и камерой, а также рабочая зарядная станция AirPower, которая так и не поступила в продажу.