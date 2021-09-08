В сети появилось первое фото, сделанное, вероятно, камерой Google Pixel 6 или 6 Pro

Смартфоны Pixel ожидаются в октябре, большинство их характеристик уже известны. Конечно же, всем интересно, как будет снимать этот смартфон, поскольку все предыдущие модели считаются одними из лучших в плане фото на рынке даже спустя годы после своего выхода. Намек на возможности новых флагманов компании Google, вероятно, уже сделали.

Снимок обнародовал работник Google Захид Сабур. Источник при этом сначала пишет о Facebook, однако далее сообщает, что фото "удалили из Twitter". Поэтому пока доподлинно неизвестно, где именно публиковали фотографию. Но именно факт ее удаления заставил заподозрить, что сделана она еще не выпущенным Pixel 6 или Pixel 6 Pro.

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Загадочная фотография

Сам снимок выглядит так, будто его подвергли обработке в сторонней программе. Он имеет слишком насыщенные цвета, которые не характерны для камер Pixel. Это может свидетельствовать как об обработке, так и о том, что Google изменила алгоритмы камеры.



Снимок, вероятно сделанный смартфоном Pixel 6 или Pixel 6 Pro / Фото Захид Сабур / Phone Arena

Автор публикации написал, что фото сделано с помощью новейшего телефона Google Pixel. Конкретная модель не уточнялась. Но поскольку смартфон Pixel 5A 5G уже вышел и скрывать фото, сделанные им нет смысла, читатели сделали вывод, что перед ними кадр сделанный новым флагманом, который представят в октябре.

Конечно же, одна фотография не может дать полного представления о характеристиках и возможностях камеры. Хотя бы потому, что при загрузке и сохранении фото из интернета, картинка несколько теряет в качестве. Кроме того, фото сделано в условиях хорошей освещенности.

, что в новых смартфонах Pixel 6 будут установлены датчики на 50 мегапикселей. Вместе с мощными алгоритмами Google пользователи ожидают значительного скачка в качестве съемки. Так ли это, увидим уже совсем скоро.