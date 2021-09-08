Снимок обнародовал работник Google Захид Сабур. Источник при этом сначала пишет о Facebook, однако далее сообщает, что фото "удалили из Twitter". Поэтому пока доподлинно неизвестно, где именно публиковали фотографию. Но именно факт ее удаления заставил заподозрить, что сделана она еще не выпущенным Pixel 6 или Pixel 6 Pro.

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Загадочная фотография

Сам снимок выглядит так, будто его подвергли обработке в сторонней программе. Он имеет слишком насыщенные цвета, которые не характерны для камер Pixel. Это может свидетельствовать как об обработке, так и о том, что Google изменила алгоритмы камеры.



Снимок, вероятно сделанный смартфоном Pixel 6 или Pixel 6 Pro / Фото Захид Сабур / Phone Arena

Автор публикации написал, что фото сделано с помощью новейшего телефона Google Pixel. Конкретная модель не уточнялась. Но поскольку смартфон Pixel 5A 5G уже вышел и скрывать фото, сделанные им нет смысла, читатели сделали вывод, что перед ними кадр сделанный новым флагманом, который представят в октябре.

Конечно же, одна фотография не может дать полного представления о характеристиках и возможностях камеры. Хотя бы потому, что при загрузке и сохранении фото из интернета, картинка несколько теряет в качестве. Кроме того, фото сделано в условиях хорошей освещенности.

Ранее мы сообщали, что в новых смартфонах Pixel 6 будут установлены датчики на 50 мегапикселей. Вместе с мощными алгоритмами Google пользователи ожидают значительного скачка в качестве съемки. Так ли это, увидим уже совсем скоро.