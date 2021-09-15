В сети появились все ролики со вчерашней презентации Apple: впечатляющие видео
Источник:24 канал
14 сентября Apple провела презентацию новых продуктов. Традиционно каждый анонс сопровождали презентационные видео, которые демонстрировали основные преимущества и характеристики гаджетов. Позже все они были опубликованы на официальном YouTube-канале компании.
Среди показанных видео можно увидеть анонсы iPhone, iPad и Apple Watch, сервиса Fitness+, а также кинематографических режимов в камерах новых смартфонов. Как утверждает компания, некоторые из этих роликов были сняты и смонтированы на iPhone 13 Pro.
Интересно iPhone 13 Pro и Pro Max показали на презентации Apple и уже назвали самыми мощными в мире
Все ролики Apple
Презентация iPhone 13: Видео
Презентация iPhone 13 Pro: видео
Презентация iPad mini: видео
Презентация Apple Watch Series 7: видео
Демонстрация ударопрочности и защиты Apple Watch Series 7: видео
Презентация Apple Fitness+: видео
Презентация кинематографического режима камеры в iPhone 13: Видео
Демонстрация видеорежима камеры в iPhone 13 Pro: видео
Съемка видео в iPhone 13 Pro: видеоНапомним, вчера Apple представила целый ряд новых устройств. Показали смартфоны iPhone 13 и iPhone 13 mini, флагманы iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max, часы Apple Watch Series 7, которые получили обновленный дизайн с увеличенным экраном, планшеты iPad 9 и новый iPad mini. Также показали обновленный сервис Fitness+ и анонсы сериалов с датами их выхода на Apple TV+. Последних в сети пока нет.