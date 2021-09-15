В сети появились все ролики со вчерашней презентации Apple: впечатляющие видео

14 сентября Apple провела презентацию новых продуктов. Традиционно каждый анонс сопровождали презентационные видео, которые демонстрировали основные преимущества и характеристики гаджетов. Позже все они были опубликованы на официальном YouTube-канале компании.

Среди показанных видео можно увидеть анонсы iPhone, iPad и Apple Watch, сервиса Fitness+, а также кинематографических режимов в камерах новых смартфонов. Как утверждает компания, некоторые из этих роликов были сняты и смонтированы на iPhone 13 Pro.

Интересно iPhone 13 Pro и Pro Max показали на презентации Apple и уже назвали самыми мощными в мире

Все ролики Apple

Презентация iPhone 13: Видео

Презентация iPhone 13 Pro: видео

Презентация iPad mini: видео

Презентация Apple Watch Series 7: видео

Демонстрация ударопрочности и защиты Apple Watch Series 7: видео

Презентация Apple Fitness+: видео

Презентация кинематографического режима камеры в iPhone 13: Видео

Демонстрация видеорежима камеры в iPhone 13 Pro: видео

Съемка видео в iPhone 13 Pro: видео