Среди показанных видео можно увидеть анонсы iPhone, iPad и Apple Watch, сервиса Fitness+, а также кинематографических режимов в камерах новых смартфонов. Как утверждает компания, некоторые из этих роликов были сняты и смонтированы на iPhone 13 Pro.

Интересно iPhone 13 Pro и Pro Max показали на презентации Apple и уже назвали самыми мощными в мире

Все ролики Apple

Презентация iPhone 13: Видео

Презентация iPhone 13 Pro: видео

Презентация iPad mini: видео

Презентация Apple Watch Series 7: видео

Демонстрация ударопрочности и защиты Apple Watch Series 7: видео

Презентация Apple Fitness+: видео

Презентация кинематографического режима камеры в iPhone 13: Видео

Демонстрация видеорежима камеры в iPhone 13 Pro: видео

Съемка видео в iPhone 13 Pro: видео

Напомним, вчера Apple представила целый ряд новых устройств. Показали смартфоны iPhone 13 и iPhone 13 mini, флагманы iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max, часы Apple Watch Series 7, которые получили обновленный дизайн с увеличенным экраном, планшеты iPad 9 и новый iPad mini. Также показали обновленный сервис Fitness+ и анонсы сериалов с датами их выхода на Apple TV+. Последних в сети пока нет.