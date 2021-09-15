Среди показанных видео можно увидеть анонсы iPhone, iPad и Apple Watch, сервиса Fitness+, а также кинематографических режимов в камерах новых смартфонов. Как утверждает компания, некоторые из этих роликов были сняты и смонтированы на iPhone 13 Pro.
Интересно iPhone 13 Pro и Pro Max показали на презентации Apple и уже назвали самыми мощными в мире
Все ролики Apple
Презентация iPhone 13: Видео
Презентация iPhone 13 Pro: видео
Презентация iPad mini: видео
Презентация Apple Watch Series 7: видео
Демонстрация ударопрочности и защиты Apple Watch Series 7: видео
Презентация Apple Fitness+: видео
Презентация кинематографического режима камеры в iPhone 13: Видео
Демонстрация видеорежима камеры в iPhone 13 Pro: видео
Съемка видео в iPhone 13 Pro: видео