В сети появились точные изображения и даже фото реального iPhone 14 Pro с включенным экраном
Источник:MacRumors
Инсайдеры Джон Проссер и Бен Гескин опубликовали в сети новые порции данных о будущем iPhone 14 Pro, выход которого ожидается в сентябре. Первый показал точные рендеры, а второй – "живое" фото смартфона.
Опубликованные изображения создавались графическим дизайнером Яном Зелбо на основании предоставленных Джоном Проссером данных. Сообщается, что Apple была вынуждена изменить радиус скругления углов корпуса iPhone 14 Pro из-за большего массива задних камер.
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Как будет выглядеть iPhone 14 Pro
- Эти изображения были сделаны по чётким чертежам, на основании которых уже построены макеты для производства чехлов.
- На передней панели iPhone 14 Pro вместо "челки" находится несколько круглых отверстий для камер и датчиков.
- Дисплей будет немного больше, чем у предыдущих поколений, что частично увеличивает высоту устройства.
- Сзади располагается существенно увеличенный массив камер, содержащий новую 48-мегапиксельную камеру с увеличенным на 57 процентов датчиком и возможностью записи видео 8K.
- Нам также показывают новый фиолетовый цвет, в котором будет доступен iPhone 14, а также варианты Graphite, Silver и Gold.
Неофициальные рендеры iPhone 14 Pro / Фото Джона Проссера
Реальный iPhone
Бен Гескин регулярно публикует интересные концепт-арты и рендеры на основании слухов и разных утечек. Теперь он показал изображение якобы реального iPhone 14.
Мне кажется, выглядит нормально,
– написал он в своем твиттере, комментируя прикрепленное изображение.
На снимке можно увидеть iPhone 14 Pro в дизайне, полностью повторяющем опубликованные Джоном Проссером рендеры. Однако в его подлинности есть сомнения. О наличии работающих iPhone 14 пока не сообщал ни один из инсайдеров, как и о старте массового производства на заводах в Китае. Вряд ли хотя бы одно устройство уже сошло с конвейера. Поэтому вероятнее всего фото Бена Гескина является искусным "фотошопом" – отредактированным изображением одной из предыдущих моделей смартфона, где вырез в виде "челки" заменили отверстиями.
Пользователи в комментариях разделились: кто-то считает новый дизайн просто отличным, а другие заявляют, что новые вырезы в экране выглядят еще хуже, чем то, что было раньше.Напомним, новому iPhone 14 Pro приписывают 6,06-дюймовый OLED-экран разрешением 2532х1170 пикселей с поддержкой адаптивной частоты обновления изображения до 120 герц. Сердцем смартфона станет новейшая однокристальная система Apple A16 Bionic, которая производится силами TSMC по 4-нанометровому техпроцессу. Оперативной памяти стандарта LPDDR5 предусмотрено 6 гигабайт. На выбор будут доступны версии со 128, 256, 512 гигабайтами или 1 терабайтом постоянной памяти. Ожидается, что iPhone 14 Pro будет поддерживать быструю зарядку мощностью 35 ватт.