В сети появились точные изображения и даже фото реального iPhone 14 Pro с включенным экраном

Инсайдеры Джон Проссер и Бен Гескин опубликовали в сети новые порции данных о будущем iPhone 14 Pro, выход которого ожидается в сентябре. Первый показал точные рендеры, а второй – "живое" фото смартфона.

Опубликованные изображения создавались графическим дизайнером Яном Зелбо на основании предоставленных Джоном Проссером данных. Сообщается, что Apple была вынуждена изменить радиус скругления углов корпуса iPhone 14 Pro из-за большего массива задних камер.

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Как будет выглядеть iPhone 14 Pro

Эти изображения были сделаны по чётким чертежам, на основании которых уже построены макеты для производства чехлов.

На передней панели iPhone 14 Pro вместо "челки" находится несколько круглых отверстий для камер и датчиков.

Дисплей будет немного больше, чем у предыдущих поколений, что частично увеличивает высоту устройства.

Сзади располагается существенно увеличенный массив камер, содержащий новую 48-мегапиксельную камеру с увеличенным на 57 процентов датчиком и возможностью записи видео 8K.

Нам также показывают новый фиолетовый цвет, в котором будет доступен iPhone 14, а также варианты Graphite, Silver и Gold.

Неофициальные рендеры iPhone 14 Pro / Фото Джона Проссера

Реальный iPhone

Бен Гескин регулярно публикует интересные концепт-арты и рендеры на основании слухов и разных утечек. Теперь он показал изображение якобы реального iPhone 14.

Мне кажется, выглядит нормально,

– написал он в своем твиттере, комментируя прикрепленное изображение.

На снимке можно увидеть iPhone 14 Pro в дизайне, полностью повторяющем опубликованные Джоном Проссером рендеры. Однако в его подлинности есть сомнения. О наличии работающих iPhone 14 пока не сообщал ни один из инсайдеров, как и о старте массового производства на заводах в Китае. Вряд ли хотя бы одно устройство уже сошло с конвейера. Поэтому вероятнее всего фото Бена Гескина является искусным "фотошопом" – отредактированным изображением одной из предыдущих моделей смартфона, где вырез в виде "челки" заменили отверстиями.

Пользователи в комментариях разделились: кто-то считает новый дизайн просто отличным, а другие заявляют, что новые вырезы в экране выглядят еще хуже, чем то, что было раньше.

, новому iPhone 14 Pro приписывают 6,06-дюймовый OLED-экран разрешением 2532х1170 пикселей с поддержкой адаптивной частоты обновления изображения до 120 герц. Сердцем смартфона станет новейшая однокристальная система Apple A16 Bionic, которая производится силами TSMC по 4-нанометровому техпроцессу. Оперативной памяти стандарта LPDDR5 предусмотрено 6 гигабайт. На выбор будут доступны версии со 128, 256, 512 гигабайтами или 1 терабайтом постоянной памяти. Ожидается, что iPhone 14 Pro будет поддерживать быструю зарядку мощностью 35 ватт.