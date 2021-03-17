В сети появились детали о новых смарт-часах Samsung Galaxy Watch 4
Похоже, до выхода новых умных часов Samsung Galaxy Watch 4 ждать уже недолго. Новое поколение Galaxy Watch 4 засветилось в сети. Девайс с модельным номером SM-R880 недавно прошел сертификацию китайского регулятора 3C.
Источник:GSM Arena
Этот китайский регулятор обнародовал емкость аккумулятора нового девайса. Так, Samsung Galaxy Watch 4 получит аккумулятор емкостью 240 мАч. Для сравнения, Galaxy Watch 3 имеет батарею 247 мАч.
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Что известно о Galaxy Watch 4
В новой линейке будет две модели: Samsung Galaxy Watch 4 и Watch Active 4. Диагональ первого девайса будет составлять 41 мм, о Active-версии информации пока нет.
По слухам, 4 поколение станет уникальным, потому что будет иметь функцию определения уровня глюкозы в крови. Напомним, что специальные девайсы для измерения глюкозы делают это через забор крови. Поэтому реализация этой функции действительно будет революционной.
Вероятно, часы получат датчик уровня кислорода в крови и возможность снятия электрокардиограммы.
Когда анонсируют
Ожидается, что Samsung Galaxy Watch 4 и Watch Active 4 будут анонсированы весной или уже в начале лета, в июне. По слухам, Samsung может отказаться от собственной операционной системы Tizen в пользу Android.
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