Основными нововведениями станут новые виджеты, анимация, визуальные эффекты и иконки. Система последует некоторые принципы Material You, нового видения дизайна Android 12.

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Что нового в MIUI 13

Обновленный интерфейс MIUI 13 / Фото Mi Community

На скриншотах видно, что интерфейс становится все больше похожим на iOS.

Мы получим группировки ярлыков приложений в виджете.

Наконец виджет часов не будет занимать половину экрана, используя при этом под сам часы только его часть, а все остальное оставляя пустым.

Все виджеты приведены к единому варианту дизайна.

Новые иконки стандартных приложений: темы, погода, галерея, камера, настройки и другие.

MIUI 13 также принесет на смартфоны компании технологию расширения оперативной памяти Memory Fusion Technology, аналог которой уже есть на устройствах других производителей, например, ZTE.

В целом же от MIUI 13 не ожидают революции. Ее называют скорее эволюцией. Ведь предыдущая двенадцать версия внесла такое большое количество изменений, что повторить или превзойти их крайне трудно.