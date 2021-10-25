В сети появились фото раннего прототипа первого плеера Apple iPod

Уникальные фото редкого прототипа опубликовало издание Panic в своем блоге. Гаджет имеет необычно большие размеры, что, впрочем, довольно характерно для прототипа, желтый цвет и необычные элементы управления. Издание отмечает, что прототип iPod датирован 3 сентября 2001 года.

Чем интересен прототип первого iPod

Устройство работает под управлением программного обеспечения от Apple, которое специально создано для iPod. У него даже есть колесико для управления в левом верхнем углу. Среди прочего в устройстве также есть несколько тактильных кнопок, расположенных в вертикальном порядке.

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В остальном устройство оснащено теми же портами, что и конечный продукт, хотя визуальная разница поразительная. В глаза также бросается сравнительно меньший дисплей. Также, вероятно, прототип оригинально был светло-серого цвета, а желтым он стал в процессе старения пластика – прошло почти 20 лет!

Фото прототипа iPad

Как сообщает Gagadget, подлинность прототипа подтвердил в своем твитер-аккаунте сам "отец iPod", Тони Фаделл.

По его словам, при создании прототипа P68/Dulcimer "на скорую руку" не было задачи обработки формфактора, а внутри огромного корпуса был "в основном воздух".

что Apple выпустила iPod. В iPod первого поколения был встроенный. Цена модели в США достигала, что было не так уж и дорого. Интересно, что флэш-память тогда стоила очень дорого, поэтому Apple использовала встроенный жесткий диск.