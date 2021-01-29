По логике, следующая линейка смартфонов Apple должна получить название iPhone 13. Однако инсайдеры говорят, производитель удивит названием, выпустив смартфон iPhone 12S Pro.

Источник: Letsgodigital

В частности, инсайдеры обнародовали качественные рендеры и видеоролик, на котором якобы изображен смартфон iPhone 12S Pro.

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Что известно об iPhone 12S Pro

Источники говорят, что в этом году компания не будет использовать название iPhone 13. Дело в том, что новый смартфон получит небольшие изменения в дизайне по сравнению с предшественником. К сожалению, ненавистный чубчик никуда не исчезнет, но он станет меньше.

Так может выглядеть iPhone 12S Pro: видео

Относительно характеристик, то iPhone 12S Pro получит 6,1-дюймовый OLED-экран, при этом речь идет о панели LTPO, в которой будет реализована адаптивная частота обновления изображения до 120 Гц. Интересно, что смартфон сам будет снижать частоту обновления изображения, чтобы экономить заряд аккумулятора.

Новинка получит также долгожданный ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, встроенный в экран. Напомним, начиная с iPhone X, у смартфонов Apple есть только функция разблокировки по лицу. В период пандемии это очень неудобно.

Относительно камер, то iPhone 12S Pro не отличается от предшественника Pro Max.

iPhone 12S Pro будет построен на базе 5-нанометровой однокристальной системы Apple A15 Bionic с поддержкой Wi-Fi 6E.