Журналисты отыскали редкие фотографии необычного прототипа первой версии умных часов Apple Watch. Самое главное отличие устройства от финальной версии заключается в дизайне сенсоров на задней части корпуса.

Пользователь с ником Giulio Zompetti опубликовал в твиттере фотографии инженерного прототипа оригинального Apple Watch. Компания Apple разбила эти часы для тестирования внутри команды, занимавшейся продуктом еще в 2014 году – за год до начала продаж.

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Чем особенный прототип Apple Watch

Первое, что бросается в глаза – это датчик пульсометра. В оригинальном Apple Watch он имеет четыре вырезы для двух светодиодов и двух фотодиодов. Здесь же на корпусе есть один светодиод посередине и два фотодиода слева и справа. На боковой грани расположены только один вырез для динамика, а вот вырез под микрофон, как и в финальной версии – двойной.

Еще интересная деталь – это технические маркировки. Некоторые элементы на корпусе напечатаны шрифтом Myriad Pro, как на всей старой технике Apple, а некоторые – на одной из ранних версий гарнитуры San Francisco. Наверное, в Apple таким образом тестировали, как будут выглядеть различные шрифты на корпусе. В верхнем левом углу располагается неизвестный значок – информации о нем в интернете найти не удалось.

Журналисты 9to5Mac заметили сходство внешнего вида задней панели с некоторыми циферблатами Apple Watch. Стоит сказать, что это не самый интересный прототип Apple Watch, информация о котором попадала в публичный доступ.

В декабре 2020 года были опубликованы фотографии самого раннего прототипа смарт-часов от Apple, у которого даже не было колесика Digital Crown и полноценной операционной системы. Девайс был упакован в причудливый корпус, который, наверное, сделали для того, чтобы скрыть внешний вид от внимательных глаз.