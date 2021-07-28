Новая версия Windows или очередной обман: в сети опубликовали скриншоты Core OS 11

Несколько лет назад появились слухи о том, что Microsoft занимается разработкой новой операционной системы под названием Windows Core OS. Теперь в сети появились скриншоты и видео, которые якобы демонстрируют ОС Windows Core OS 11. Проблема одна: источник утечки не имеет никакой репутации.

Источник пишет, что отдел корпоративного тестирования программного обеспечения Microsoft получил сборку новой операционной системы Windows Core OS 11. Она построена на новом ядре и работает с интерфейсом Windows 11.

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Что это за система

После того как появились слухи о том, что Microsoft занимается разработкой Core OS, доказательства ее существования обнаружили в 2019 году в документах для Windows 10.

Поговаривали, что новая операционная система устранит большую часть устаревшего кода и проблем совместимости, которые есть в Windows 10. Предполагается, что новая система нацелена на новый тип устройств – мобильные ПК с двумя экранами.

Вероятная Windows Core OS 11 / Фото slashleaks.com

В начале этого года в сеть также просочилась ранняя сборка Windows Core OS, которая не имела графического интерфейса.

Источник, опубликовавший материалы, не имеет какой-либо репутации, поэтому к скриншотам стоит относиться с осторожностью.

Вероятная Windows Core OS 11: видео