В сети обнаружили приложение для создания порнографических дипфейков: нужно только фото

Результат работы алгоритма далек от идеала. Однако эксперты отмечают, что это не имеет значения, ведь психологический удар для жертв будет одинаково сильным.

Сайт обнаружили журналисты издания Массачусетского технологического института MIT Technology Review. Он позволяет создать дипфейк-порно с любым человеком.

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Что известно

Издание отмечает, что сайт невероятно прост в использовании:

На белом фоне находится большая синяя кнопка для загрузки фотографии лица, которую позже обработают алгоритмы для создания порнографического ролика.

Также среди библиотеки шаблонов клиент выбирает видео, к которому дорисуют лицо с фотографии.

Далее система предлагает для ознакомления демо-версию ролика.

Чтобы получить полную, нужно заплатить.

Результат работы, как уже отмечалось, не идеален, поэтому распознать фейк возможно. Изображения явно выглядят фальшиво, мерцают и искажаются по бокам, когда голова поворачивается.

Авторы статьи трижды пытались связаться с разработчиками программы, но не получили никакого ответа. Через три дня после выхода материала сервис временно приостановил работу. Источник отмечает, что сейчас у него довольно небольшая база пользователей, однако они активно распространяют информацию о ресурсе на форумах, оставляя о нем положительные отзывы.

Последствия

Последствия для жертв так называемой порномести, когда один человек распространяет интимные материалы другого в интернете ради репутационного ущерба, могут быть необратимыми. Изображения и видео чрезвычайно трудно удалить из интернета, а новые образцы можно изготовить снова когда угодно.

Это влияет на ваши межличностные отношения; это влияет на вас при получении работы. На каждом собеседовании при приеме на работу, на которую вы когда-либо пойдете, это может быть поднято. Потенциально и в романтических отношениях. По сей день мне так и не удалось полностью удалить ни одно из изображений. Навсегда это будет где-то там. Что бы я ни делал.

– говорит австралийский активист Ноэль Мартин.