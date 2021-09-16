Сайт обнаружили журналисты издания Массачусетского технологического института MIT Technology Review. Он позволяет создать дипфейк-порно с любым человеком.

Интересно Apple заявила об уменьшении выреза в экране iPhone 13, но пользователи с этим не согласны

Что известно

Издание отмечает, что сайт невероятно прост в использовании:

На белом фоне находится большая синяя кнопка для загрузки фотографии лица, которую позже обработают алгоритмы для создания порнографического ролика.

Также среди библиотеки шаблонов клиент выбирает видео, к которому дорисуют лицо с фотографии.

Далее система предлагает для ознакомления демо-версию ролика.

Чтобы получить полную, нужно заплатить.

Результат работы, как уже отмечалось, не идеален, поэтому распознать фейк возможно. Изображения явно выглядят фальшиво, мерцают и искажаются по бокам, когда голова поворачивается.

Авторы статьи трижды пытались связаться с разработчиками программы, но не получили никакого ответа. Через три дня после выхода материала сервис временно приостановил работу. Источник отмечает, что сейчас у него довольно небольшая база пользователей, однако они активно распространяют информацию о ресурсе на форумах, оставляя о нем положительные отзывы.

Последствия

Последствия для жертв так называемой порномести, когда один человек распространяет интимные материалы другого в интернете ради репутационного ущерба, могут быть необратимыми. Изображения и видео чрезвычайно трудно удалить из интернета, а новые образцы можно изготовить снова когда угодно.

Это влияет на ваши межличностные отношения; это влияет на вас при получении работы. На каждом собеседовании при приеме на работу, на которую вы когда-либо пойдете, это может быть поднято. Потенциально и в романтических отношениях. По сей день мне так и не удалось полностью удалить ни одно из изображений. Навсегда это будет где-то там. Что бы я ни делал.

– говорит австралийский активист Ноэль Мартин.