Илон Маск исчез из Twitter: в сети обеспокоены отсутствием миллиардера в течение 8 дней

Илон Маск всегда был очень активен в Twitter. Он каждый день публиковал десятки сообщений, комментировал новости, рассказывал о своих компаниях, отвечал на вопросы людей и даже загружал мемы. Всего этого нет уже 8 дней.

Последняя на сегодня публикация Маска сделана 21 июня и показывала очередной рост цен на бензин в США. Днем позже он опубликовал комментарий под материалом CNBC о компании SpaceX и ее технологии Starlink. Тогда же были выставлены последние лайки.

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Twitter без Илона

На это обратили внимание не только обычные пользователи, но и СМИ. Так, издание Axios посчитало, что за 5 последних недель до исчезновения из соцсети Маск в среднем делал 145 твитов и ретвитов в неделю или около 21 в день.

Одной изявляется то, что 16 июня было опубликовано открытое письмо, подписанное сотрудниками SpaceX, в котором твиты Маска охарактеризованы как "частый источник отвлечения внимания и смущения". Некоторых из подписавших письмо сразу же уволили, а количество твитов Маска резко сократилось.

Неясно, вернется ли предприниматель и будущий владелец Twitter на свою страницу. Это не первые претензии, которые он получает из-за публикаций в соцсети.

Ранее его упрекали в том, что его твиты приводят к резким колебаниям рынка криптовалют, а хакеры даже угрожали атаками, если ситуация не изменится.

Слова Маска также вызвали проблемы в Tesla. В 2018 году Маска обвинили в мошенничестве и просили отстранить от руководства компанией после его твитов о планах сделать Tesla частной компанией. Позже он заявил, что передумал, но это уже повлияло на цену акций, что не понравилось инвесторам. Те заставили основателя покинуть пост председателя совета директоров и выплатить компании 40 миллионов долларов штрафа. После этих событий Маск обязался согласовывать свои твиты с юристами, прежде чем публиковать. Однако впоследствии в издании The Wall Street Journa выходит материал, в котором утверждается, что как минимум два сообщения были сделаны без согласия юристов.

В 2019 году Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала в суд на Илона Маска и обвинила его во введении в заблуждение акционеров – также в результате некоторых твитов о показателях деятельности Tesla. После этого Маск еще раз согласился не разглашать в соцсетях планы и показатели Tesla без одобрения адвоката.

В апреле 2021 года инвестор Tesla подал в суд на Илона Маска из-за "беспорядочных" твитов и нарушения соглашения с регулятором.

Напомним, недавно Маск преодолел отметку в 100 миллионов подписчиков. Любопытно, что об этом он вообще ничего не написал.