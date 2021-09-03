Сбои начались около десяти утра. Как пишет источник, о проблемах со связью в сети Киевстар сообщили жители Западной Украины, в частности Львовщины, Тернопольщины, Волыни.

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Что произошло с интернетом Киевстар и связью

По состоянию на 10:55 связь была восстановлена.

В контактном центре сообщают, что массовых сложностей уже не фиксируют.

Таким образом сбой длился чуть меньше часа.

Мобильная сеть "Киевстар" во всей Украине работает в обычном режиме. 3 сентября примерно в 10:00 на территории города Львов возникли технические сложности в локальной сети 3G, которые отразились на работе услуги передачи данных для небольшого количества абонентов. Голосовая связь оставалась доступной в обычном режиме, поскольку сети 2G и 4G работали бесперебойно. Абоненты, у которых SIM-карты поддерживают стандарт 4G, пользовались и скоростной передачей данных. В 11:00 технический сбой в сети 3G был устранен,

– комментирует пресс-секретарь компании Ирина Леличенко.

Напомним, вчера в течение трех часов не работал Instagram. Проблемы наблюдались у пользователей по всему миру, в том числе и в Украине. Компания Facebook традиционно молчит о причинах неисправностей.