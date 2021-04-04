Первые сообщения о сбое в работе Киевстара начали поступать уже 2 апреля. Накануне компания сообщила о плановом обновлении IT-систем. Его начали, чтобы улучшить обслуживание абонентов.

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В то же время отметили, что звонки, мобильный и домашний интернет, а также SMS работают в обычном режиме.

Впоследствии пресс-служба Киевстара объявила, что "сервисы, которые были предоставлены некорректно из-за этой технической ошибки, компенсируют". Кроме того, компания извинилась перед пользователями.

Приносим извинения за SMS о блокировании номера или с некорректной информацией о тарификации услуг – это результат технической ошибки. Если вы их получили или столкнулись с другими сложностями, напишите нам в личные сообщения,

– говорится в сообщении.

Пользователей просят также указывать свой номер и подать хотя бы краткое описание проблемы.

Пока точно неизвестно, сколько людей пострадали от сбоя в работе Киевстара.