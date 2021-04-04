В субботу, 3 апреля, информация стала легкодоступной для всех, кто обладает базовыми навыками работы с данными. Ее разместили на одном из хакерских форумов.

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"Слили" номер Цукерберга

Эксперт по вопросам безопасности Дэйв Уолкер заявил, что ирония заключается в том, что в список "слитых" контактов попал и Марк Цукерберг.

Если журналисты изо всех сил пытаются получить комментарий от Facebook, может, вам просто позвонить ему?

– написал он на своей странице в твиттере.

Хакеры похитили данные в январе

Хакерам удалось получить данные в январе из-за уязвимости, которую компания исправила еще в 2019 году.

Всего в открытом доступе оказалась личная информация пользователей из 106 стран мира, в том числе 32 миллиона записей о пользователях из США, 11 миллионов – из Британии и 6 млн – из Индии.

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