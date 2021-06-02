Вечером 1 июня на форуме AP-PRO были опубликованы ранее неизвестные материалы S.T.A.L.K.E.R. 2 – отмененной игры образца 2011 года. Ее изначально анонсировали в августе 2010 года, однако в декабре 2011-го отменили. Представленная в мае 2018-го одноименная игра к той отношения не имеет.

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Что показали

Благодаря утечке в сети оказались дизайн-документы GSC Game World, концепт-арты (часть из них уже ранее публиковалась), завязка и общий сюжет игры, а также сборка проекта на движке X-Ray Engine 2.0 (и его исходный код) от декабря 2011 года.

Концепт-арты для отмененной S.T.A.L.K.E.R. 2 / Фото Форум Ap-Pro

События должны были развернуться через три года после "Тени Чернобыля", то есть в 2015 году. Пользователям предстояло ввязаться в "сеть интриг", столкнуться с персонажами из первой части и выступить против заговорщиков из НИИ ЧАЗ (Научно-исследовательский институт Чернобыльской аномальной зоны).

Для достижения максимального драматического эффекта в игровых видеороликах, планировали использовать видео с живыми актерами, стилизованные под графику игры.

Концепт-арты для отмененной S.T.A.L.K.E.R. 2 / Фото Форум Ap-Pro

Если верить утечке, сюжетная кампания предусматривала около 10 часов игрового процесса, однако с прохождением второстепенных задач – до 30 часов.

Также планировался режим для нескольких пользователей – максимум 32 человека.

Кроме того, та вариация S.T. A.L.K.E.R. 2 предполагала бесшовный открытый мир, нелинейность побочных миссий и возможность собрать свою группировку с последующей прокачкой базы.

Концепт-арты для отмененной S.T.A.L.K.E.R. 2 / Фото Форум Ap-Pro

Релиз планировался на PC и Xbox 360, а PS3-версия была под вопросом.