Как сообщает отчет блогера Гюнтера Борна, который первым сообщил об атаке 21 октября, в магазинах еще неделю назад наблюдались проблемы с оплатой, а также доставкой интернет-заказов. Сбои затронули системы как минимум в трех странах – Австрии, Германии и Франции. В Metro AG информацию подтвердили на официальном сайте.

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Что известно

Хотя магазины продолжают работать, в компании говорят, что были вынуждены перейти на оффлайн-платежи. Кроме того, возможны проблемы с предоставлением некоторых услуг. Онлайн-заказы, сделанные через приложение и интернет-магазин, временно задерживаются.

В настоящее время METRO/MAKRO столкнулись с частичным отключением IT-инфраструктуры и ряда технических сервисов. IT-команда METRO, совместно с внешними экспертами, начала тщательное расследование, чтобы установить причину сбоев в обслуживании. Согласно последним данным, анализ подтверждает кибератаку на системы METRO, которая стала причиной сбоев в работе IT-инфраструктуры. METRO AG уже уведомила все соответствующие органы об инциденте,

– говорится в официальном заявлении.

Пока неясно, в каком состоянии находится вся IT-инфраструктура компании. Metro AG подтвердила только кибератаку, но не говорит о подробностях. Нет информации ни о заражении программой-вымогателем, ни о возможном векторе атаки. Также неизвестно, кто может стоять за ней, есть ли какие-либо требования о выкупе и что собирается делать руководство.

Украинское подразделение METRO не делало на этот счет никаких заявлений, однако онлайн-заказы на сайте компании работают.