Напомним, в приложении "Лия" для каждого пользователя есть возможность входа по так называемому BankID. Это способ верификации граждан, который позволяет приложению подтягивать необходимые документы из банковских учреждений, услугами которых они пользуются.

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Что обновили

Как заявили представители системы "Дия", для защиты данных украинский электронный сервис государственных услуг использует квалифицированную электронную печать Минцифры. Сегодня начиная с 8 утра она была обновлена.

Вероятно, новый сертификат безопасности будет более защищенным и оптимизированным.

При этом первое время могут наблюдаться баги и сбои в приложении, предупредили в публикации. При их возникновении рекомендуют воспользоваться альтернативными способами входа.

Читайте полный текст публикации:

"Дия" обновила сертификат для авторизации.

Вы можете войти в Дию с помощью BankID НБУ, выбрав банк, в котором есть счет. Для защиты данных мы используем квалифицированную электронную печать Минцифры. Банки ее проверяют и передают данные в сервис "Дия". Это позволяет нам идентифицировать пользователя и подтянуть документы.

Сегодня с 8:00 мы переходим на новую квалифицированную электронную печать. Банки в процессе обновления.

Если при авторизации ваш банк выдает ошибку, воспользуйтесь другим средством авторизации, например, войдите с помощью NFC в вашем загранпаспорте или ID-карте. Все банки предупреждены, поэтому в ближайшее время все будет работать в обычном режиме.