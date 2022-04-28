Сервис Spotify отключил 2 миллиона премиум-пользователей из России
Источник:Business Wire
Музыкальный стриминговый сервис Spotify, ранее заявивший о выходе из России, перестал предоставлять услуги более чем 2 миллионам пользователей из страны-агрессорки.
Речь идет о 2,1 миллионе пользователей, которые платили за пользование премиум-подпиской. Впрочем, компания ничего не потеряла.
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Отчет Spotify за 1 квартал 2022 года
В отчете Spotify за 1 квартал 2022 года говорится, что, несмотря на выход с российского рынка, ей удалось нарастить базу премиум-пользователей на 15%. Теперь их стало 182 миллиона.
Ранее компания планировала достигнуть 183 миллиона премиум-подписчиков за квартал, но немного не дотянула до этого деления из-за выхода с российского рынка. При этом в Spotify добавили, что результаты все равно превзошли ожидания.
Если исключить влияние нашего ухода из России, рост абонентской базы превзошел ожидания,
– заявили в компании.
Справка:
- В марте от сервиса было отключено 1,5 миллиона жителей России,
- В апреле – еще 600 тысяч.
В общей сложности Spotify ежемесячно теперь пользуются 422 миллиона человек, что на 19% больше, чем годом ранее. Количество слушателей, использующих бесплатную версию сервиса с рекламой, составляет 252 миллиона.
Интересно, сколько украинцев подпишутся на услуги Spotify, если они вернут легендарную песню группы Пирятин, на которую массово жаловались россияне с подачи известного международного террориста Захара Прилепина.