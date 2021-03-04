Apple запустила новый сервис, который позволяет пользователям iCloud быстро и легко перенести сохраненные фотографии и видео из iCloud на Google Фото. Сейчас услуга доступна в США и еще ряде стран, но в Украине пока недоступна.

Новый механизм пополнил набор инструментов для обеспечения конфиденциальности и управления данными. Чтобы получить доступ к новой услуге, нужно предварительно авторизоваться на сайте privacy.apple.com.

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Как работает перенос

Apple предоставляет простой способ создания резервной копии фото и видео из хранилища iCloud в Google Фото. Затем, после переноса файлы из хранилища iCloud будут сохранены.



Новый сервис от Apple / Скриншот

Перенос файлов занимает от трех до семи дней, и Apple дополнительно требует подтверждения после отправки заявки. При этом, чтобы перенести файлы, должна быть включена двухфакторная аутентификация в учетной записи Apple.

Также требуется учетная запись Google с достаточным объемом памяти на диске.