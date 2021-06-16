Сервис Huawei Video начал работу в Украине и запускает специальную кампанию с MEGOGO

Сервис потокового видео по запросу Huawei Video стал доступен украинским пользователям. В настоящее время Huawei Video предлагает более 10 тысяч часов фильмов и более 10 миллионов коротких видеоклипов. Платформа начала работу в апреле 2020 года и сейчас у нее уже есть ежемесячная аудитория в более 5,3 миллиона уникальных пользователей.

Улучшенный интерфейс Huawei Video предлагает легкий и удобный доступ к тысячам часов контента, что охватывает самые разные жанры – от фильмов и телешоу до новостей, спортивных программ и документальных лент.

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Владельцы устройств Huawei благодаря передовой интеллектуальной технологии поддержания высокого качества изображения и звука получат наилучшее впечатление от просмотра, бесперебойного снабжения контента и стабильности сервиса.

Сервис еженедельно будет пополняться новыми видео, поэтому у пользователей всегда будет широкий выбор для просмотра.

Настройка нового сервиса Huawei

Huawei Video предлагает немало возможностей персонализации, например, создание специального раздела из любимых видео, установка родительского контроля или возможность загружать контент и просматривать его в автономном режиме.

Huawei Video имеет бесплатный раздел, включающий:

подборку новостей;

документальные программы;

и развлекательный контент.

К тому же в ежемесячных подписных пакетах пользователям будет предлагаться премиальный контент от таких партнеров, как MEGOGO.

Украина – одна из четырех стран, где уже доступны подписные пакеты. Huawei планирует расширить эту опцию на другие страны СНГ в будущем.

Мы рады, что Huawei Video преуспевает. Украина стала одной из первых стран, где мы запустили сервис, и это вдохновляет и в дальнейшем работать для украинских пользователей. Мы будем продолжать развивать платформу, делая все для того, чтобы удовлетворить нужды людей и сделать их опыт пользования продуктами Huawei как можно лучше,

– комментирует Анастасия Литвин, руководитель направления мобильных сервисов Huawei Украина.

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Контент MEGOGO в сервисе Huawei Video

Отмечая партнерство с MEGOGO, с 15 июня по 15 июля Huawei реализует специальную кампанию. В ее рамках все пользователи Huawei Video в Украине получат возможность оформить подписку на пакеты MEGOGO и просматривать соответствующий контент бесплатно в течение продленного двухмесячного испытательного периода.

Цель кампании – познакомить пользователей с сервисом Huawei Video и представить расширенное партнерство с MEGOGO.