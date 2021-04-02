Старые условия использования сервиса предусматривали 60 бесплатных минут для звонков. Решение о том, чтобы сделать сервис Meet доступным без ограничений для всех владельцев учетных записей Gmail, было принято Google на фоне пандемии коронавируса.

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Новые правила

В это время многим людям по всему миру приходится работать и учиться дистанционно, а личные контакты с родными и близкими ограничены. Поэтому сервисы видеоконференций, помогающие налаживать рабочие процессы, обучаться или же просто дающие возможность общаться, стали крайне популярными.

Отменив 60-минутное ограничение на звонки в Meet, Google сделала свой сервис значительно популярнее.

Сначала разработчики планировали вернуть Meet к стандартному режиму работы в конце сентября прошлого года, но позже Google объявила о продлении периода бесплатного и неограниченного использования сервиса до 31 марта.

Теперь же все пользователи Meet смогут совершать звонки продолжительностью до 24 часов до 30 июня этого года. Не исключено, что и после этой даты возможность бесплатного и неограниченного использования сервиса останется, поскольку пандемия не утихает по всему миру.