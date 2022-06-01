Сервис для дизайнеров Canva перестал работать в России

Самая успешная частная технологическая компания Австралии, компания по разработке программного обеспечения для графического дизайна Canva, полностью уходит из России.

Прием платежей из России Canva прекратила с 1 марта – вскоре после вторжения в Украину. В то же время, бесплатный сервис продолжал работать в России хоть и был оформлен в шаблон с антивоенным дизайном и призывом на поддержку Украины. Кроме того, фонд Canva пожертвовал 1 миллион долларов США потерпевшим от войны.

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Впоследствии решение было пересмотрено и в среду соучредитель Клифф Обрехт заявил, что компания заблокирует доступ в Россию на неопределенный срок. Следует отметить, что такое решение компании прекратит доступ к сервису 1,4 миллиона пользователей.

Главный операционный директор Canva заявил, что хотя раньше компания гордилась своей ролью в повышении осведомленности о конфликте, ситуация изменилась.

Хотя на ранних этапах войны было место для голосов и протестов, российское правительство сейчас закрыло подавляющее большинство каналов связи, лишив людей возможности выражать несогласие,

– сказал Обрехт в своем блоге.

Напомним, что в начале марта российский парламент принял драконовский закон, предусматривающий наказание до 15 лет тюрьмы для людей, распространяющих "фейковую информацию" о войне в Украине. Это касается и тех, кто распространяет ссылки на антивоенные заявления.

Компанию вдохновили украинские активисты

Стоит отметить, что Canva не сами пришли к такому решению. Компании помогли украинские активисты, которые не согласились с первоначальным аргументом сервиса, назвав заявление "гротескно нелогичным". Впоследствии прошел протест перед внутренним офисом Canva в Сиднее. Это и подтолкнуло компанию к смене позиции.

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Юрий Левицкий, старший австралийский украинский технолог, выступавший за выход Canva из России, сказал, что поздравляет компанию и ее соучредителей Клиффа Обрехта и Мелани Перкинс за их "благородное решение".

Любая компания, ведущая бизнес в России, финансовый или нет, способствует несправедливой войне с мирным соседом, которую Россия ведет,

– сказал Левицкий.

Кстати, в Canva также сообщили, что не будут оформлять возврат денег для клиентов из России, уже оплативших сервис. Отчасти такое решение связано с санкциями, под которыми оказались российские банки, что делает такие операции невозможными для компании.