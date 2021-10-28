Сервис Apple Music заработал на PlayStation 5 в Украине: какие условия

Официальный блог PlayStation сообщил о запуске приложения Apple Music на фирменной консоли пятого поколения. Теперь слушать музыку можно будет прямо во время игры.

Заявлена возможность фонового прослушивания, просмотра клипов и запуск приложения прямо во время игры. Для последнего пользователи PS5 могут нажать кнопку PS на беспроводном контроллере DualSense, и в центре управления выбрать карточку "Музыка" (Music Function).

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Что известно

Интерфейс Apple Music полностью интегрирован в PS5 .

. Подписчики могут получить доступ к каталогу с 90 миллионам песен, плейлистов из собственной библиотеки, созданных алгоритмами Apple Music, а также кураторским игровым плейлистам.

Также будут доступны рекомендации по выбору музыки для игры, в которую играет пользователь .

. Конечно же, для доступа ко всем функциям необходима подписка на сам сервис от Apple.

Это уже второе приложение Apple для PlayStation. Первым стал Apple TV для PS4 и PS5 в прошлом году.

Сервис Spotify, кстати, был частью экосистемы PlayStation с тех пор, как он появился на PS4 в 2015 году. Шесть лет спустя игроки получили еще один вариант потоковой передачи музыки.

, недавно Apple представила новый вариант подписки на сервис Music, который называется Voice Plan. Тариф стоит вдвое дешевле обычной индивидуальной подписки на Apple Music – 4,99 доллара вместо 9,99 доллара в месяц. Однако в Украине, к сожалению, пока недоступен.