Заявлена возможность фонового прослушивания, просмотра клипов и запуск приложения прямо во время игры. Для последнего пользователи PS5 могут нажать кнопку PS на беспроводном контроллере DualSense, и в центре управления выбрать карточку "Музыка" (Music Function).

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Что известно

Интерфейс Apple Music полностью интегрирован в PS5 .

. Подписчики могут получить доступ к каталогу с 90 миллионам песен, плейлистов из собственной библиотеки, созданных алгоритмами Apple Music, а также кураторским игровым плейлистам.

Также будут доступны рекомендации по выбору музыки для игры, в которую играет пользователь .

. Конечно же, для доступа ко всем функциям необходима подписка на сам сервис от Apple.

Это уже второе приложение Apple для PlayStation. Первым стал Apple TV для PS4 и PS5 в прошлом году.

Сервис Spotify, кстати, был частью экосистемы PlayStation с тех пор, как он появился на PS4 в 2015 году. Шесть лет спустя игроки получили еще один вариант потоковой передачи музыки.

Напомним, недавно Apple представила новый вариант подписки на сервис Music, который называется Voice Plan. Тариф стоит вдвое дешевле обычной индивидуальной подписки на Apple Music – 4,99 доллара вместо 9,99 доллара в месяц. Однако в Украине, к сожалению, пока недоступен.