Заявлена возможность фонового прослушивания, просмотра клипов и запуск приложения прямо во время игры. Для последнего пользователи PS5 могут нажать кнопку PS на беспроводном контроллере DualSense, и в центре управления выбрать карточку "Музыка" (Music Function).
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Что известно
- Интерфейс Apple Music полностью интегрирован в PS5.
- Подписчики могут получить доступ к каталогу с 90 миллионам песен, плейлистов из собственной библиотеки, созданных алгоритмами Apple Music, а также кураторским игровым плейлистам.
- Также будут доступны рекомендации по выбору музыки для игры, в которую играет пользователь.
- Конечно же, для доступа ко всем функциям необходима подписка на сам сервис от Apple.
Это уже второе приложение Apple для PlayStation. Первым стал Apple TV для PS4 и PS5 в прошлом году.
Сервис Spotify, кстати, был частью экосистемы PlayStation с тех пор, как он появился на PS4 в 2015 году. Шесть лет спустя игроки получили еще один вариант потоковой передачи музыки.