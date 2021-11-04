В серийное производство вышел необычный велосипед со складными колесами

В прошлом году инженер из Калифорнии представил свое изобретение – велосипед со складными, и при этом полноразмерными колесами диаметром обода 622 миллиметра. В сложенном виде он занимает не больше места, чем чемодан на колесиках, и его можно так же везти за собой. Если запущенная на кикстартере кампания окажется успешной, вскоре такой велосипед можно будет купить.

Tuck Bike изобрел Алекс Анимашон, бывший разработчик гибридных автомобилей с Jaguar Land Rover и Mobius Motors. Сборка и разборка предпродажной и серийной версий велосипеда занимает всего две минуты, включая колеса с безвоздушными шинами из пены. В собранном виде Tuck Bike можно катить на специальных колесиках, как в чемоданы.

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Особенности складного велосипеда

Велосипед можно сложить тремя способами в зависимости от нужной степени компактности. Для хранения в коридоре или другом узком месте достаточно опустить обе стороны руля и педали. Если нужно сделать его узким и коротким, можно сделать еще один шаг и сложить велосипед пополам, колесо к колесу. Ну, а если нужно упаковать его максимально компактно (например, для перевозки в багажнике машины), придется сложить еще и колеса.

Велосипед Tuck Bike можно компактно сложить / Фото Tuck Bike

К другим, более привычным параметрам относится рама из алюминиевого сплава 6061, механические дисковые тормоза Tektro Aries и седло WTB Comfort ProGel. Кроме того, по сравнению с предпродажной версией появились более удобные магнитные петли на раме, проколостойкие шины Gecko Rubber и пластиковые колесики, чтобы катить велосипед в сложенном виде. Все вместе весит 13,6 кг, если собрано на раме среднего размера.



Велосипед Tuck Bike в разложенном виде / Фото Tuck Bike

Цена велосипеда

Розничная цена составит 1995 долларов, но пока на Кикстартере Tcuk Bike можно заказать, выложив на триста долларов меньше. Поставки обещают начать в октябре следующего года.