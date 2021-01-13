В середине января научное сообщество вспоминает имя выдающегося украинского инженера-конструктора Сергея Королева. Его называют отцом космонавтики, ведь именно благодаря его деятельности удалось отправить первого человека в космос.

Королев родился 12 января, а 14 января – день его смерти. Именно в этот период мир вновь вспоминает о вкладе Королева в развитие космонавтики, сообщает 24 канал.

Подробнее Кто такой Сергей Королев – украинец, отправивший первого человека в космос

Краткая биография

Сергей Королев родился в Житомире. В 1924 году Королев поступил в Киевский политехнический институт на факультет механики.

Чтобы изучать авиацию украинец отправился в Москву, где поступил в аэромеханический факультет МВТУ им. Н. Э. Баумана. Впоследствии Королев возглавил научно-технический совет московской группы изучения реактивного движения.

Достижения

Основным направлением работы Королева стала разработка многоступенчатых межконтинентальных ракет. Он также учредил Совет главных конструкторов, реализовавших ряд важных проектов. Так, 4 октября 1957 года впервые в истории землян был запущен искусственный спутник.

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Через месяц, 3 ноября на орбиту был отправлен второй спутник, на борту которого была собака Лайка. А 12 апреля 1961 года в космос полетел Юрий Гагарин. Все это стало возможным благодаря деятельности Сергея Королева. Всего за его жизнь были успешно осуществлены еще 7 полетов пилотируемых кораблей, а также запущены спутники, космические научные станции и системы.



Сергей Королев и Юрий Гагарин

Ссылка

Интересно, что сейчас Россия отстаивает позицию, что Королев был не столько украинским, сколько "советским" ученым. Это выглядит цинично, учитывая, что именно советская власть отправила инженера на 10 лет ссылки. Его назвали "фашистом" и обвинили в участии в троцкистской контрреволюционной организации.



Королева отправляли в ссылку

Правда, через 2 года его отозвали из ссылки. Сам Королев всю жизнь считал себя "украинцем".

Признание

Достижениями Королева восхищается даже Илон Маск. Летом 2019 года он пообщался с семьей конструктора и назвал его "одним из лучших". Кстати, в посте Маск написал имя инженера на украинском и русском языках.