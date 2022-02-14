Если говорить об ArcFlash Labs GR-1 кратко, то хотя она уступает по характеристикам огнестрельному оружию – это совершенно точно не игрушка.

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Производитель начал принимать предварительные заказы на электромагнитную винтовку ArcFlash Labs GR-1 еще в прошлом году по цене 3 375 долларов. Значительная часть комплектующих этого оружия напечатана на 3D-принтере и внешне оно может смахивать на игрушку, но это совершенно точно не так.

Как работает электромагнитная винтовка

Винтовка использует цепь катушек для создания магнитных полей, придающих ускорение насыщенным железом металлическим шарам более сантиметра в диаметре. Новинка способна разгонять их до 75 м/с, подача пуль осуществляется из десятизарядного магазина.

Важно! Термин "винтовка" является неточным, поскольку в стволе оружия нет нарезов, технически это гладкоствольное ружье.

Оружие работает негромко, в некоторых случаях случаются задержки во время стрельбы, но результаты стрельбы по деревянному стенду удивили даже эксперта.

Это серьезное оружие. Так, дульная энергия очень незначительна по сравнению с огнестрельным оружием, но оно совершенно потенциально летальное, поэтому к нему стоит относиться с тем же уважением, с каким относятся к огнестрельному,

– подчеркнул эксперт.

ArcFlash заявляет, что GR-1 использует передовую систему конденсаторов, что позволяет литий-ионному аккумулятору быстро перезаряжать их после выстрела. На полный цикл заряда уходит около трех секунд. Еще быстрее винтовка может стрелять с уменьшенной скоростью пуль. Перед выстрелом стрелок должен немного нажать на спусковой крючок для предварительного заряда системы.

Некоторые части ружья напечатаны на 3D-принтере, другие изготовлены из акрилового пластика.

На небольшом дисплее демонстрируется уровень заряда и другие показатели.

Поддерживается использование боеприпасов разного размера.

Производитель предостерегает от использования оружия в радиусе 15 метров от людей с кардиостимуляторами и другими медицинскими имплантами – электромагнитное поле может нарушить их работу.

Тестирование ArcFlash Labs GR-1 в действии: смотрите видео