В чем проблема и почему это серьезно

Калифорнийский автопроизводитель заявил, что отзывает 11704 автомобилей Model S, X, 3 и Y. Проблема в частых случаях ложного срабатывания системы предупреждения о лобовом столкновении электромобилей и активации экстренного торможения.

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В Tesla сообщают, что сбой был вызван обновлением программного обеспечения бета-версии прошивки 10.3 Full-Self Driving (FSD) от 23 октября 2021 года.

FSD – это продвинутая система помощи водителю, которая справляется с некоторыми задачами вождения, но, по словам Tesla, не делает автомобили автономными.

Представители компании отметили, что пока нет информации об аварийных ситуациях в связи с этой ошибкой, однако потенциально такой сбой может привести к страшным последствиям.

Еще один отзыв

Недавно Telsa отозвала несколько тысяч автомобилей Model 3 и Model Y из-за проблем с подвеской. Согласно имеющимся данным, в целом это касается 2822 электромобилей Model 3, выпущенных в период с 2019 по 2021 годы, и Model Y, выпущенных в период с 2020 по 2021 годы.