Китайский автомобильный бренд Seres представил новый электромобиль, ключевой особенностью которого стало использование фирменной платформы Huawei, анонсированной осенью прошлого года. Новинка примечательна и другими характеристиками, такими, как значительный запас хода и сравнительно доступная цена по меркам своего класса.

Источник: IThome

Что известно о платформе Huawei DriveOne

Система электропривода Huawei DriveOne состоит из самих двигателей с электронной обвязкой, коробки передач, преобразователя DC/DC, бортового зарядного устройства и блока управления аккумулятором. По заявлению Huawei, новая разработка является универсальным решением, которое не только упрощает производство электромобилей, но и делает их дешевле.

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Первый электрокар на платформе DriveOne

Кроссовер Seres SF5 Free Expedition Edition фактически был переоборудован в электрокар из обычного бензинового автомобиля. По мнению представителей Huawei, такая возможность должна заинтересовать и других автопроизводителей, планирующих "переделку" своих авто с ДВС на электрическую тягу.

Новинка приводится в движение двумя электродвигателями суммарной мощностью 350 к.с. Измеренный по стандарту NEDC, запас хода электрокара составляет 1000 км, а по меркам "ездового" цикла WLTP – до 850 км. Серийный автомобиль также может похвастаться набором высокоточных радаров миллиметрового диапазона и высокочувствительным оборудованием Perception, включающим камеру с поддержкой функции автопилота уровня L2+.



Электрокар на платформе DriveOne от Huawei

Габариты Seres SF5 Free Expedition Edition составляют 4700x1930x1625 мм, колесная база – 2875 мм. В продажу в Китае новинка поступит в черном, коричневом и красном кузове по цене от 40 000 долларов. Когда электрокроссовер будет доступен на мировом рынке, пока неизвестно.