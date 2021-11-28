Как ведет себя расплавленная порода там, в сердце вулкана? Ученые могут делать предположения, но чтобы это узнать, нужно опуститься на несколько километров под Землю и буквально посмотреть на эти процессы. Именно такой амбициозный проект планируют осуществить ученые в Исландии, достигнув сердца вулкана Крапла.

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Извержение вулкана Крапла, Исландия / Фото Icelandic Times

Подробнее об амбициозном проекте

Ученые команды Krafla Magma Testbed из 11 стран и 38 институтов решили исследовать недра вулкана Крапла, Исландия. Они собираются пробурить скважину, глубиной около 2 километров, что позволит исследовать магматические процессы непосредственно в своеобразном сердце вулкана. Ученые называют это "первой вулканической обсерваторией".

Ранее ученые уже имели возможность наблюдать за тем, что происходит в недрах вулкана. В основном это происходило во время постройки геотермальных электростанций, когда бурильная установка случайно попадала в карман с магмой. Но это трудно назвать полноценным исследованием, ведь происходило это спонтанно и вулканологи не могли провести тщательные исследования.

Событие со случайным попаданием в лавовый карман произошло в 2009 году на электростанции возле Карплы. Тогда ученые поняли, что магма в этом вулкане расположена относительно близко к поверхности, поэтому здесь можно провести исследование. Начало бурения 2-километровой скважины запланировано на 2024 год. Ученые надеются, что их исследования дадут толчок для фундаментальной науки, лучшего понимания магматических процессов и принесут практические результаты для геотермальной энергетики.