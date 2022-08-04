Для создания датчиков исследователи взяли волокна большого паука Nephila Pilipes диаметром всего 10 микрон, покрыли их биосовместимой фоточувствительной смолой и достигли формирования гладкой защитной поверхности. Так они получились оптическое волокно диаметром 100 микрон, в котором паучий шелк выполнял функции сердцевины, а смола – оболочки.

Не упустите Ученые создали работа с ДНК: имея размеры клетки, он может исследовать вирусы и патогены

Чтобы усилить считывающие способности биосовместимого сенсора, волокно покрыли нанослоем золота.

Датчики глюкозы критически важны для диабетиков, но эти устройства обычно инвазивны, неудобны и не дешевы. Паучий шелк привлек внимание своими замечательными оптико-механическими свойствами, и мы решили изучить применение этого биосовместимого материала для оптического наблюдения за концентрацией различных сахаров в реальном времени.

– рассказал руководитель исследования Лю Ченян из Национального университета Ян Мин.

Если один конец такой "проволоки" поместить в жидкий образец, а другой соединить с источником света и спектрометром, датчик начинает считывать коэффициент преломления раствора и на его основе определять тип сахара и его концентрацию.



Датчик из волокон паутины / Фото Cheng-Yang Liu, National Yang Ming Chiao Tung University

Для испытания стабильности датчика в течение длительного времени исследователи использовали его для измерения растворов с неизвестной концентрацией фруктозы, сахарозы или глюкозы при комнатной температуре.

Измерения повторялись по 10 раз с 5-минутными интервалами и сравнивались с показаниями коммерческого рефрактометра. Датчик показал способность определять тип сахара в растворе и точно определять его концентрацию.

Читайте на сайте Samsung создала искусственную мышцу: она поможет реально почувствовать виртуальные предметы в руках

Ученые отмечают, что датчик сахара на основе шелка паука многократный, экономичный, простой в применении и позволяет производить измерения в реальном времени. Еще и слишком, поскольку он компактен, он позволяет добраться до таких труднодоступных мест, как мозг или сердце.