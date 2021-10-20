Эпопея вокруг выбора NASA продолжается уже довольно долго. Если коротко, то NASA объявило конкурс на создание так называемого "лунного Лендера" - космического корабля, который будет обеспечивать высадку людей на Луне и трансфер "поверхность Луны - орбитальная станция Gateway". Участие в конкурсе приняли три команды: SpaceX, Dynetics и команда National Team, в которую вошли Blue Origin, Draper, Lockheed Martin и Northrop Grumman. Первоначально выбрать должны были две команды, но из-за недостаточного финансирования контракт достался только SpaceX, которая предложила вариант "лунного "Старшипа", который и так независимо разрабатывается в Бока-Чика и дешевле предложений других участников. Конечно, это не понравилось Dynetics и National Team.

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Примерно так выглядят предложенные участниками конкурса аппараты для высадки на Луне / Фото Alpha Centauri

"Второму игроку приготовиться"

После избрания SpaceX, посыпались жалобы от National Tam в лице Blue Origin. Дошло до иска в суд. Из-за этого NASA пришлось приостановить действие контракта со SpaceX. Конечно, это подвинуло сроки высадки на поверхность Луны "вправо". Дошло даже до того, что Джефф Безос предлагал NASA 2 миллиарда долларов, чтобы покрыть расходы по программе.

Но Счетная палата США отклонила жалобу Blue Origin. Казалось, что это победа NASA и SpaceX над National Tеam. Но теперь к спорам присоединился Сенат Соединенных Штатов, который требует, чтобы NASA все же выбрало второго участника для разработки "посадочного Лендера". В то же время с этим финансирование программы Human Landing System (HLS) увеличили всего на 100 миллионов долларов, чего, по словам NASA, недостаточно для финансирования двух участников. Напомним, что именно недостаточное финансирование стало одним из решающих факторов при выборе победителя.

Интересным вопросом является то, не повлияли ли на решение Комитета по ассигнованиям связи Джеффа Безоса в Сенате США.

Поэтому, перефразируя название известного научно-фантастического фильма, можно сказать, что "второму игроку" нужно готовиться. Комитет по ассигнованиям Сената США требует, чтобы NASA в течение 30 дней предоставило разъяснение как Космическое агентство будет поддерживать двух участников программы HLS. Поэтому в SpaceX скоро может появиться партнер. Кто именно станет "вторым игроком", Dynetics или National Team, неизвестно.

Также следует отметить, что выбор второго участника HLS может также отложить высадку на Луну. Дело в том, что общая сумма финансирования программы теперь составляет 1,295 миллиарда долларов (на 100 миллионов долларов больше, чем раньше), но теперь эта сумма должна быть разделена на две команды, что может сказаться на сроках.