Съемный экран, камера и особый ремешок: дизайнер показал вероятный часы Meta
Источник:Gizmochina
Дизайнер Саранги Шет (Sarang Sheth) создал компьютерные рендеры часов на основе патентов компании Meta (ранее Facebook) и разместил их на Yanko Design. Гаджет демонстрирует необычный для таких устройств дизайн.
Недавно стало известно о том, что Meta запатентовала умные часы со съемным дисплеем. Предположительно, гаджет будет называться Meta Band.
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Что известно
- Сама форма часов нетипичная: хотя экран имеет квадратный дизайн, такой как Apple Watch, его корпус немного удлинен.
- Рендеры демонстрируют часы с альтернативой стандартного ремешка.
- Он будет круговой и может свободно перемещаться внутри корпуса, чтобы обеспечить различные варианты крепления.
Рендеры вероятных умных часов от Meta / Фото Sarang Sheth
Рендеры предполагаемых умных часов от Meta / Фото Sarang Sheth
- Предполагается, что дисплей будет достаточно большим и будет вмещать много информации.
- Вверху будет каплевидный вырез для селфи-камеры.
- Сама фронтальная камера должна стать удобным инструментом для видеочата или ведения блога.
- А съемный экран позволит заснять моменты с нужного ракурса, не снимая сами часы.
Рендеры вероятных умных часов от Meta / Фото Sarang Sheth
Рендеры вероятных умных часов от Meta / Фото Sarang Sheth
Рендеры вероятных умных часов от Meta / Фото Sarang Sheth
Ожидается, что устройство будет активно поддерживаться социальными сетями Facebook nf Instagram, что позволит пользователям быстро конвертировать снимки, сделанные через Meta Band, в сообщения в социальных сетях.
Пока каких-либо характеристик, которые касались бы памяти, мегапикселей, материалов корпуса или чего-то подобного нет, ведь патент такие данные не предусматривает.