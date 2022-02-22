Недавно стало известно о том, что Meta запатентовала умные часы со съемным дисплеем. Предположительно, гаджет будет называться Meta Band.

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Что известно

Сама форма часов нетипичная: хотя экран имеет квадратный дизайн, такой как Apple Watch, его корпус немного удлинен.

Рендеры демонстрируют часы с альтернативой стандартного ремешка.

Он будет круговой и может свободно перемещаться внутри корпуса, чтобы обеспечить различные варианты крепления.



Рендеры вероятных умных часов от Meta / Фото Sarang Sheth



Рендеры предполагаемых умных часов от Meta / Фото Sarang Sheth

Предполагается, что дисплей будет достаточно большим и будет вмещать много информации.

Вверху будет каплевидный вырез для селфи-камеры.

Сама фронтальная камера должна стать удобным инструментом для видеочата или ведения блога.

А съемный экран позволит заснять моменты с нужного ракурса, не снимая сами часы.



Рендеры вероятных умных часов от Meta / Фото Sarang Sheth



Рендеры вероятных умных часов от Meta / Фото Sarang Sheth



Рендеры вероятных умных часов от Meta / Фото Sarang Sheth

Ожидается, что устройство будет активно поддерживаться социальными сетями Facebook nf Instagram, что позволит пользователям быстро конвертировать снимки, сделанные через Meta Band, в сообщения в социальных сетях.

Пока каких-либо характеристик, которые касались бы памяти, мегапикселей, материалов корпуса или чего-то подобного нет, ведь патент такие данные не предусматривает.