Семь компаний со всего мира следили за пользователями Facebook и Instagram – The Washington Post
Источник:The Washington Post
Компания Meta, владелица соцсетей Facebook и Instagram, назвала семь компаний, которые по заказу государств и отдельных лиц использовали эти ресурсы для слежки за людьми.
Согласно результатам расследования, эти компании с помощью шпионского программного обеспечения регулярно наблюдали за политиками, правозащитниками, журналистами, диссидентами, критиками режимов и даже членами их семей. Meta утверждает, что аккаунты всех разоблаченных в слежке компаний уже заблокированы.
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Список семи
Во второй половине декабря Meta разослала 50 тысячам пользователей из более чем 100 стран сообщения о потенциальных попытках взлома их аккаунтов. В расследовании говорится, что некоторые "кибернаемники" входили в доверие жертв, используя фейковые учетные записи на Facebook и Instagram, а затем тайно устанавливали на их устройства шпионский софт.Среди возможностей ПО: прослушивание, отслеживание геопозиции, перехват фото, видео, контактов и другого контента.
Среди обвиняемых:
- Cobwebs Technologies (Израиль, 200 аккаунтов).
- Cognite (ранее WebintPro, Израиль, 100 аккаунтов).
- Black Cube (Израиль, 300 аккаунтов).
- Bluehawk CI (Израиль, 100 аккаунтов).
- BellTroX (Индия, 400 аккаунтов).
- Cytrox (Северная Македония, 300 аккаунтов).
- Неназванная компания (Китай, 100 аккаунтов).
Все они занимались разными этапами в цепочке наблюдений, включая разведку и взаимодействие с целью.
Шестерым компаниям Meta направила предупреждение о возможных санкциях. Это последнее предупреждение перед подачей судебного иска.
В результате многомесячного расследования мы приняли меры против семи различных организаций, занимающихся шпионажем по найму, и лишили их возможности использовать свою цифровую инфраструктуру для злоупотребления платформами социальных сетей и возможности следить за людьми в интернете. Эти поставщики услуг базируются в Китае, Израиле, Индии и Северной Македонии. Они атаковали людей в более чем 100 странах мира от имени своих клиентов,
– пишут специалисты Meta.
Среди государств, которые пользовались услугами этих компаний:
- Египет.
- Армения.
- Греция.
- Саудовская Аравия.
- Оман.
- Колумбия.
- Германия.
- ОАЭ.
- Новая Зеландия.
- Мексика.
- Польша.
- Кот-д'Ивуар.
- Вьетнам.
- Филиппины.
Компании использовали более 1500 поддельных аккаунтов для атак на пользователей соцсети. Уже традиционно они уверяют, что их шпионское ПО и хакерские инструменты используются только для помощи в задержании преступников и террористов.Читайте также Итоги года: важнейшие события мира технологий в 2021 году