Согласно результатам расследования, эти компании с помощью шпионского программного обеспечения регулярно наблюдали за политиками, правозащитниками, журналистами, диссидентами, критиками режимов и даже членами их семей. Meta утверждает, что аккаунты всех разоблаченных в слежке компаний уже заблокированы.

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Список семи

Во второй половине декабря Meta разослала 50 тысячам пользователей из более чем 100 стран сообщения о потенциальных попытках взлома их аккаунтов. В расследовании говорится, что некоторые "кибернаемники" входили в доверие жертв, используя фейковые учетные записи на Facebook и Instagram, а затем тайно устанавливали на их устройства шпионский софт.

Среди обвиняемых:

  • Cobwebs Technologies (Израиль, 200 аккаунтов).
  • Cognite (ранее WebintPro, Израиль, 100 аккаунтов).
  • Black Cube (Израиль, 300 аккаунтов).
  • Bluehawk CI (Израиль, 100 аккаунтов).
  • BellTroX (Индия, 400 аккаунтов).
  • Cytrox (Северная Македония, 300 аккаунтов).
  • Неназванная компания (Китай, 100 аккаунтов).

Все они занимались разными этапами в цепочке наблюдений, включая разведку и взаимодействие с целью.

Шестерым компаниям Meta направила предупреждение о возможных санкциях. Это последнее предупреждение перед подачей судебного иска.

В результате многомесячного расследования мы приняли меры против семи различных организаций, занимающихся шпионажем по найму, и лишили их возможности использовать свою цифровую инфраструктуру для злоупотребления платформами социальных сетей и возможности следить за людьми в интернете. Эти поставщики услуг базируются в Китае, Израиле, Индии и Северной Македонии. Они атаковали людей в более чем 100 странах мира от имени своих клиентов,
– пишут специалисты Meta.

Среди государств, которые пользовались услугами этих компаний:

  • Египет.
  • Армения.
  • Греция.
  • Саудовская Аравия.
  • Оман.
  • Колумбия.
  • Германия.
  • ОАЭ.
  • Новая Зеландия.
  • Мексика.
  • Польша.
  • Кот-д'Ивуар.
  • Вьетнам.
  • Филиппины.

Компании использовали более 1500 поддельных аккаунтов для атак на пользователей соцсети. Уже традиционно они уверяют, что их шпионское ПО и хакерские инструменты используются только для помощи в задержании преступников и террористов.