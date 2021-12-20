Согласно результатам расследования, эти компании с помощью шпионского программного обеспечения регулярно наблюдали за политиками, правозащитниками, журналистами, диссидентами, критиками режимов и даже членами их семей. Meta утверждает, что аккаунты всех разоблаченных в слежке компаний уже заблокированы.

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Список семи

Во второй половине декабря Meta разослала 50 тысячам пользователей из более чем 100 стран сообщения о потенциальных попытках взлома их аккаунтов. В расследовании говорится, что некоторые "кибернаемники" входили в доверие жертв, используя фейковые учетные записи на Facebook и Instagram, а затем тайно устанавливали на их устройства шпионский софт.

Среди возможностей ПО: прослушивание, отслеживание геопозиции, перехват фото, видео, контактов и другого контента.

Среди обвиняемых:

Cobwebs Technologies (Израиль, 200 аккаунтов).

Cognite (ранее WebintPro, Израиль, 100 аккаунтов).

Black Cube (Израиль, 300 аккаунтов).

Bluehawk CI (Израиль, 100 аккаунтов).

BellTroX (Индия, 400 аккаунтов).

Cytrox (Северная Македония, 300 аккаунтов).

Неназванная компания (Китай, 100 аккаунтов).

Все они занимались разными этапами в цепочке наблюдений, включая разведку и взаимодействие с целью.

Шестерым компаниям Meta направила предупреждение о возможных санкциях. Это последнее предупреждение перед подачей судебного иска.

В результате многомесячного расследования мы приняли меры против семи различных организаций, занимающихся шпионажем по найму, и лишили их возможности использовать свою цифровую инфраструктуру для злоупотребления платформами социальных сетей и возможности следить за людьми в интернете. Эти поставщики услуг базируются в Китае, Израиле, Индии и Северной Македонии. Они атаковали людей в более чем 100 странах мира от имени своих клиентов,

– пишут специалисты Meta.

Среди государств, которые пользовались услугами этих компаний:

Египет.

Армения.

Греция.

Саудовская Аравия.

Оман.

Колумбия.

Германия .

. ОАЭ.

Новая Зеландия.

Мексика.

Польша .

. Кот-д'Ивуар.

Вьетнам.

Филиппины.

Компании использовали более 1500 поддельных аккаунтов для атак на пользователей соцсети. Уже традиционно они уверяют, что их шпионское ПО и хакерские инструменты используются только для помощи в задержании преступников и террористов.

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