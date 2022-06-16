Сексуальные домогательства к роботу, Талибан и пранкеры: в России проходит экономический форум

15 июня открылся 25-й Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Главной темой объявили девиз "Новый мир – новые возможности". Гостями в этом году стали не мировые лидеры, а Талибан и террористы выдуманных "республик".

Главную вечеринку Путина издание Bloomberg уже успело назвать "токсичной". Кроме самого диктатора, трехдневный ПМЭФ посещают бизнесмены, чиновники и главы организаций. В этом году обошлись без известных зарубежных компаний – они покинули рынок оккупантов. А вместо Си Цзиньпина и генсека ООН, которые приезжали в 2019 году — талибы, главы так называемых "ДНР" и "ЛНР", президент Казахстана и скандальные пранкеры Вован и Лексус. А выступления ведущих зарубежных звезд, вроде Duran Duran, Scorpions и Стинга, теперь "импортозамещают" местные группы, зачастую малоизвестные. Компания собралась еще та. 24 канал познакомит вас с этим фестивалем кринжа.

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Гости стесняются своего участия

Организатор форума, фонд "Росконгресс", заявил о гостях из более чем 127 стран.

Так ли это, узнать пока невозможно, но Bloomberg сообщает, что среди зарегистрированных якобы есть участники из Франции, Италии, Канады и США.

Однако многие не желают афишировать свое присутствие . Среди таких есть даже российские компании, которые, опасаясь санкций, попросили скрыть, что их представители приедут на форум.

. Среди таких есть даже российские компании, которые, опасаясь санкций, попросили скрыть, что их представители приедут на форум. Некоторые компании оплачивают свое участие в ПМЭФ через посредников, чтобы не "светиться", а в личном кабинете участника даже есть опция не указывать в публичных списках название компании и имена спикеров.

Стоит такое "довольствие" немалых 960 тысяч рублей на человека, что также отпугнуло часть потенциальных участников.

Лучшие друзья России

Зато без стыда прибыли представители Телибана, радикального исламистского движения, признанного террористическим не только по всему миру, но и в России. Как в рашистских головах совмещаются сохранение статуса террористов для талибов и приглашение их на официальном государственном уровне на форум – тайна.

Чтобы радикалы чувствовали себя комфортно, пришлось изменить часть униформы сотрудниц – удлинить юбки для женщин.

Вован и Лексус тоже здесь

Другими нестандартными гостями вроде бы серьезного экономического мероприятия стали пранкеры Вован и Лексус. Они будут выступать на сессии, посвященной фейковым новостям, вместе с представительницей МИД Марией Захаровой. Комментарии, полагаем, лишни – лучшей кандидатки для разговора о фейковых новостях, чем человек, который объявляет эти "новости", не найти.

Эта парочка известна своими розыгрышами знаменитостей. К примеру, в мае они позвонили американскому экспрезиденту Джорджу Бушу от имени президента Украины Владимира Зеленского. Буш рассказал им, что желает вступления Украины в НАТО, а также отметил, что украинцам необходимо "уничтожить как можно больше российских войск". Запись пранка показывали на всероссийском марафоне "Новые горизонты". Недавно оба YouTube-канала телефонных мошенников удалили.

Кстати, прямо на ПМЭФ они анонсировали новый пранк с "прекрасной дамой, которую нельзя называть", чье творчество "известно во всем мире". Кто это, пока неизвестно, но предполагают, что это может быть Джоан Роулинг, написавшая книги о Гарри Поттере. Именно у них о главном злодее говорят: "Тот, кого нельзя называть".

Мы также обсудили с ней эту культуру отмены России, которая сейчас очень актуальна для западного мира, о чем она думает. Потому что ее тоже отменяли на Западе,

– сказал Лексус.

Запись разговора обещали представить уже сегодня, 16 июня.

Россияне домогаются даже до… роботов

Стоит сказать, что этот форум максимально приближенно освещает современную Россию: прямо во время работы российская журналистка издания "Фонтанка", посетившая форум, решила потрогать за грудь работа "Дуняшу", которую на стенде "Росконгресса" посадили за барную стойку и запрограммировали на имитацию официантки. Она продает кофе и мороженое, рассказывает случайные факты и танцует.

Журналистка записала это на видео, которое уже стало вирусным в сети. Но авторы проекта, сами акцентировавшие на внешности Дуняши и ее силиконовой груди, созданной отдельно от тела, внимание в таком контексте, кажется, не оценили. Они быстро заявили, что разработают новые реакции андроида на прикосновения, чтобы таким образом предотвратить неуместные взаимодействия, имеющие сексуальный подтекст.

Если будет острая потребность, мы такую опцию реализуем. Львиная доля успеха этого проекта – правильный выбор характера и концепции робота, они попали в десятку,

– заявили представители "Промбот".

Стоит отметить, что внешность Дуняши была скопирована с облика модели Дианы Габдуллиной, чей муж Рашид Габдуллин является соавтором идеи. И если последний назвал журналистку "Фонтанки" невоспитанной, то сама Диана Габдуллина не прокомментировала инцидент никоим образом, лишь заявив, что если раньше переживала за презентацию, то теперь переживает за "судьбу Дуняши".

С Донбассом, но не совсем

Тем временем не повезло стенду "Росмолодежи", провозглашавшему лозунг "Мы вместе с Донбассом". В какой-то момент многие экраны погасли и больше не включились. Сразу после этого, как пишут СМИ, журналистов попросили не снимать стенд.