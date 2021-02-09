В конце января Apple намекнула, что работает над разработкой важного проекта. Бывший вице-президент компании по разработке аппаратных решений Дэн Риччио как раз начал работу над новым направлением.

Сейчас СМИ узнали подробности об этом новом проекте, которым занимается Дэн Риччио.

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Детали о тайном проекте

Как узнали журналисты, речь идет о разработке первой VR-гарнитуры. Сейчас Риччио координирует работу команды, которая разрабатывает будущие гарнитуры дополненной и виртуальной реальности Apple.

Дэна Риччио назначили на новую должность, когда Apple столкнулась с препятствиями при разработке этой гарнитуры. Руководство надеется, что опыт Риччио в аппаратном обеспечении поможет преодолеть эти препятствия.

При этом команды, работающие над собственными дисплеями и технологиями камеры, будут работать под руководством Джонни Сроуджи, который сейчас отвечает за процессоры и сотовые модемы.

Что известно о гарнитуре

Что касается самой гарнитуры, то информации о продукте немного. Известно лишь, что это будет “устройством, ориентированным на виртуальную реальность с некоторыми возможностями дополненной реальности”.

Согласно свежим данным, гарнитура Apple будет стоить около 3000 долларов, при этом она будет оснащена самым современным оборудованием.