Секретные данные об американском ядерном оружии попали в интернет: что произошло и кто виноват

В открытом доступе оказались данные о запасах ядерного оружия в США и некоторые другие. Источником утечки оказались сами американские военные, находившиеся в Европе.

Данные об американском ядерном оружии военные записывали в школьных приложениях для обучения на карточках. Пока неясно, зачем собственно солдаты использовали незащищенные программы.

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Что произошло

То, что у США есть ядерное оружие в Европе, не секрет. Но подробности об их деятельности строго охраняются. Карточки раскрыли многие из этих подробностей. Похоже, солдаты использовали их, чтобы запомнить данные о ядерном вооружении.

Как отметил исследователь Фок Постма, военные использовали приложения вроде Chegg, Cram и Quizlet для создания карт, в которых записывали данные об американских базах в Европе, где может храниться ядерное оружие, секретные коды, пароли и другие подробности о безопасности.

Вероятно, военные забыли включить настройки приватности, поэтому все данные и оказались в открытом доступе. Журналисты-расследователи узнали об этом, сравнив военную терминологию с карточками из сети.

Таким образом было раскрыто точное расположение многих баз. В одном наборе карточек подробно описывалось точное расположение модемов, подключаемых к хранилищам, процедуры подачи сигналов на базе, а также расположение камер и места, на которые они указывали.

Детали, касающиеся паролей, имен пользователей и того, могут ли они включать уязвимости, также были подробно описаны в карточках,

– сообщает Bellingcat.

Bellingcat обнаружил карточки, осуществив обычный поиск в Google аббревиатур, связанных с ядерными операциями, в сочетании с названиями баз, которые, как известно, хранят ядерные бомбы.

Карточки, как сообщают, были подписаны именами их авторов. Более того, они использовали те же фотографии, и в LinkedIn. Это позволило убедиться в связи карточек с ядерным оружием.

Bellingcat связались с Минобороны, НАТО и Европейским командованием за несколько недель до публикации отчета. За это время все карточки с информацией удалили.