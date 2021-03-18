После покупки Ninebot компанией Segway, последняя переключилась не только на гироскутеры, но и на самокаты. Накануне было объявлено о том, что новый электросамокат Ninebot F25 поступит в продажу через несколько дней.

Особенности самоката Ninebot F25

Электросамокат Ninebot F25 оснащен 10-дюймовыми высокоэластичными шинами. Также обещаны противоскользящее покрытие и качественные амортизаторы.

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На корпусе Ninebot F25 установлены светодиоды, пользователи могут выбрать из 9 световых эффектов через приложение со смартфона. Самокат получит классическую складывающуюся конструкцию, он весит около 14 кг, так что его вполне удобно нести одной рукой.



Электросамокат Ninebot F25 / Фото Ninebot

Модифицированный двигатель пиковой мощностью 700 Вт развивает максимальную скорость 25 км/ч, как у стандартных электрических велосипедов. Скутер может преодолевать 15-процентные подъемы, а аккумуляторной батареи хватает на 25 км.

Стоит отметить, что в линейке Ninebot представлено множество электросамокатов, включая модели E8, AirT15, E22, E23, E25, E21, ES2 и так далее. Эта компания также выпустила несколько электросамокатов Xiaomi Mijia.